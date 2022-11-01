Жителям Тюмени не продадут алкоголь в День народного единства. Фото: Ольга Крыльцова

Жителям Тюмени не продадут алкоголь в День народного единства, который отмечается в России 4 ноября. Магазинам, нарушившим запрет, грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.

– Запрет коснется магазинов, находящихся рядом с местами, где проходят культурно-массовые и спортивные мероприятия. Ограничения вступают в силу за два часа до начала мероприятия и действуют два часа после его окончания, – пояснили в пресс-службе городской администрации.