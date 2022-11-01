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НовостиЗдоровье1 ноября 2022 9:29

В Тюмени 1 ноября 2022 года коронавирусом заболел еще 91 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 1 ноября 2022 года
Станислав Дейнеко
В Тюмени 1 ноября 2022 года коронавирусом заболел еще 91 человек.

В Тюмени 1 ноября 2022 года коронавирусом заболел еще 91 человек.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 1 ноября 2022 года увеличилось на 91. Всего с начала пандемии ковид подхватили 248 093 человека.

По состоянию на 1 ноября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 485 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 202,4%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 72 регионах.

Снижение количества госпитализаций произошло в семи регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ. Выздоровели за сутки 9 308 человек, или на 31,6% больше в сравнении с 31 октября 2022 года. Выявлено 5 252 новых случая. Умерли за сутки 72 человека.