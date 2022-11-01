Запущен прямой рейс из Тюмени в Дубай.
Фото: Архив "КП"
Запущен прямой рейс из Тюмени в Дубай. Полеты будет выполнять авиакомпания Utair.
Прямые рейсы в Объединённые Арабские Эмираты откроются уже 25 ноября. Воздушное судно будет подниматься один раз в неделю – по пятницам. Время вылета – в пятом часу утра. Время в пути – пять часов пять минут.
Самые дешевые авиабилеты обойдутся желающим отдохнуть в ОАЭ в сумму от 15 647 рублей. Тем же, кто хочет улететь в классе «евробизнес», придется выложить более 62 тысяч рублей.