В Тюмени пенсионерка накинулась на мужа с ножом из-за неправильно повешенных штор. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Тюмени позвонили медики: к ним привезли 69-летнего мужчину с резаной раной левого плеча. Потерпевший рассказал, что ножом его ударила жена.

Сотрудники полиции задержали 65-летнюю пенсионерку. Женщина сообщила, что в день совершения преступления они с мужем распивали алкоголь, после чего поругались.

– Она предъявила претензию по поводу неправильно повешенных штор, а мужу не понравился беспорядок в доме. В ходе ссоры тюменка схватила нож и ударила потерпевшего в плечо, – отметили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.