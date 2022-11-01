«Отопление вроде дали, а тепла нет». Жители Тобольска жалуются на прохладу в квартирах

Жители Тобольска жалуются на прохладу в квартирах. Фото: Архив "КП"

Жители Тобольска жалуются на прохладу в квартирах. Горожане хотят платить за услуги, которые предоставляют им только в полном объеме.

«Почему в этом году так прохладно по сравнению с прошлым годом! Отопление вроде дали, а тепла нет. Батарея дома есть, но она в этом году как будто элемент декора. Батарея горячая, но она не греет. В прошлом году, когда включили отопление, батареи сразу были кипяток. Нельзя было подойти, можно было обжечься, да и за полметра веяло жаром, и в квартире было тепло», – пишет в социальных сетях местная жительница.

Нашлось немало комментаторов, которых такой расклад тоже не устраивает. Под соответствующим постом началось обсуждение проблемы: «В зале три батареи, но холодно, а батареи еле греются. Спокойно руку кладешь»; «У нас даже в ванной комнате холодно. Змеевик теплый, а пол вообще ледяной. Мыться невозможно, вода то теплая, то холодная бежит»; «У нас в доме (УК «Вега») не только еле теплые батареи, но и вода с «горячего» крана бежит еле теплая. Уже писала обращение в жилищный департамент, но толку нет».

Ответ от городской администрации был таков: «По информации Тобольского филиала АО «СУЭНКО», температура теплоносителя, поступающего в жилые дома, зависит от температуры наружного воздуха и в автоматическом режиме регулируется на источнике теплоснабжения. По вопросам возможного отклонения в качестве отопления в квартирах вашего дома необходимо обращаться в управляющую компанию, которая его обслуживает».