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НовостиОбщество1 ноября 2022 6:02

Паркинги в Тюмени станут бесплатными с 4 по 6 ноября 2022 года

Горожане будут отмечать День народного единства
Евгений Значковский
Паркинги в Тюмени станут бесплатными с 4 по 6 ноября 2022 года.

Паркинги в Тюмени станут бесплатными с 4 по 6 ноября 2022 года.

Фото: Тюмень - наш дом

Паркинги в Тюмени (включая многоуровневую парковку на набережной) станут бесплатными с 4 по 6 ноября 2022 года. Горожане будут отмечать День народного единства.

– Местные жители и гости города смогут оставить транспорт на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства. Сегодня оно представлено в периметре улиц Герцена – Челюскинцев – Республики – Первомайской – Советской – Профсоюзной, – напомнили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

По вопросам работы парковочного пространства можно обращаться в МКУ «Тюменьгортранс» по телефону 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).