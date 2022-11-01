Паркинги в Тюмени станут бесплатными с 4 по 6 ноября 2022 года. Фото: Тюмень - наш дом

Паркинги в Тюмени (включая многоуровневую парковку на набережной) станут бесплатными с 4 по 6 ноября 2022 года. Горожане будут отмечать День народного единства.

– Местные жители и гости города смогут оставить транспорт на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства. Сегодня оно представлено в периметре улиц Герцена – Челюскинцев – Республики – Первомайской – Советской – Профсоюзной, – напомнили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

По вопросам работы парковочного пространства можно обращаться в МКУ «Тюменьгортранс» по телефону 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).