Каток на набережной в Тюмени осветят множеством гирлянд. Фото - "Контора пароходства".

Каток на набережной в Тюмени осветят множеством гирлянд. Он будет располагаться у «Конторы пароходства».

– По периметру катка площадью 30 на 60 метров будут расположены опоры, на которых разместятся гирлянды. Летом эти элементы помогут зонировать платформу событий и закрепить много флажков для создания тени на открытом пространстве набережной, – рассказала куратор мультицентра Юлия Халитова.

Там отметили, что установка опор не связана с подготовкой к открытию бесплатного катка на набережной со стороны моста на Челюскинцев. Его второй год подряд на площади у «Конторы пароходства» заливает администрация Тюмени. Точная дата открытия катка будет известна позже.