В Тюмени мужчина надел мусорное ведро на голову супруги и побил ее. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени 41-летнего Владимира А. приговорили к трем месяцам исправительных работ за то, что он побил свою супругу. Ссора между любимыми произошла на почве ревности и аморального поведения женщины.

Инцидент произошел 3 июня 2022 года. Мужчина бил жену по лицу и телу, у нее остались кровоподтеки на губах, шее, ключице, плечах и лопатках. На суде злодей заявил, что лишь один раз ударил потерпевшую, оскорбил ее и надел на голову мусорное ведро.

– Женщина хотела прекратить уголовное дело в связи с примирением, но суд не усмотрел на это оснований. Согласно материалам уголовного дела, А. ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью (судимость не погашена), а также подвергнут административному наказанию за побои, – отметили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.