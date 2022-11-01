Урожай овощей в Тюменской области превысил все исторические максимумы Фото: Татьяна Коркина

Аграрии Тюменской области завершили уборку урожая овощей открытого грунта, которая превысила все исторические максимумы. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента агропромышленного комплекса, в среднем в 2022 году с одного гектара овощеводы убирали более 520 центнеров. Предыдущий рекорд принадлежал 2020 году – тогда показатели остановились на отметке 487 центнеров.

Овощи убирали на площади 1 065 гектаров: валовый сбор составил более 55,3 тысячи тонн. Если говорить конкретно, то аграрии собрали:

- более 24 тысяч тонн капусты, урожайность которой составила 647 центнеров с гектара;

- почти 20 тысяч тонн моркови, её урожайность – 517 центнеров с гектара;

- около 11 тысяч тонн свеклы с урожайностью 383 центнера с гектара.

Ранее мы рассказывали, что сельхозпроизводители Тюменской области на 100% завершили обмолот зерновых и зернобобовых культур. Валовый сбор в первоначально оприходованном весе превысил 2 млн тонн при урожайности 29 центнеров с гектара. Правда, окончательный вес зерновых станет известен после обработки и сушки зерна. Хотя и без того достигнутые показатели уже близки к рекордным.

Некоторые районы уже побили предыдущий рекорд. Так, например, в Исетском районе впервые в истории собрали более 200 тысяч тонн зерна, в Ишимском – 290 тысяч тонн. Аграрии Нижнетавдинского района собрали 88 тысяч тонн зерна, а Юргинского района – почти 84 тысячи тонн.

Кстати, в 2021 году в Тюменском районе тоже собрали хороший урожай зерновых и зернобобовых – в среднем по 32,7 центнера с каждого гектара, тогда как в 2022 году урожайность составляла всего 19,7 центнера с гектара.