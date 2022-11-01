В Тюмени предприимчивый «химик» бодяжил наркоту в контейнере на дачном участке Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

Тюменская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего молодого человека. Он обвиняется в незаконном производстве наркотиков, совершенном в интернете группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, в сентябре 2021 года обвиняемый познакомился в интернете с неизвестными (пока) людьми. Те возложили на него роль «химика», который должен был производить наркотики для будущей продажи. Чтобы не попасться, он купил дачный участок и поставил на нем железнодорожный контейнер, который использовал в качестве помещения для производства наркотиков.

В ноябре 2021 года, когда молодой человек рассовывал изготовленные наркотики по тайникам, он попался полиции. В контейнере полицейские нашли заготовки синтетического наркотика, специальное оборудование и химические вещества и жидкости для системного производства. Общий вес опасной химозы составил более 140 граммов.

Суда обвиняемый ждет в СИЗО. Уголовное дело против остальных участников группировки выделено в отдельное производство.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», житель нашего города изготовил наркотик после душевного волнения на могиле отца. Мужчину отправили в колонию общего режима.