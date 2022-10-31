В Тюменской области реализуются масштабные проекты в области информационной инфраструктуры Фото: Пресс-служба департамента информатизации Тюменской области

Несколько масштабных проектов в ключевых экономических и социальных отраслях реализуется в Тюменской области как в одном из передовых регионов по показателю цифровой инфраструктуры. В частности, это происходит в области кибербезопасности, цифровизации государственного управления и муниципальной автоматизации информационной инфраструктуры.

К примеру, в Едином центре хранения и обработки данных систем видеонаблюдения Тюменской области – более 4,5 тысячи камер, из них около 1,3 тысячи расположены в муниципальных образованиях области. То есть в муниципальных образованиях становятся доступны подсистемы и модули ЕЦХД в области видеоаналитики с распознаванием лиц и модуля распознавания транспортных средств. Сейчас в Тюмени и районах необходимость подключения к системе видеонаблюдения социально значимого объекта закладывается при его проектировании.

К региональной единой государственной информационной системе образования подключены школы и вузы Тюменской области. Она включает в себя ИС «Электронная школа», ИС «Электронный детский сад», ИС «Электронный колледж», а также мобильное приложение «Образование 72» и модуль «Учет питания». Последний подключен в 382 школах: он дает возможность выбирать и оплачивать питание ребенка онлайн, следить за его успеваемостью и отслеживать образовательный процесс.

Как отметил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов, если у какого-то ведомства есть своя система, то она поднимается на уровень региона и становится частью единого цифрового решения для удобства обработки информации.

– У нас нет необходимости отказываться от локальных систем: мы идем по пути объединения и интеграции, – заметил Станислав Логинов.