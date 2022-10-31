Серебряные волонтеры Тюменской области открыли горячую линию по вопросам организации добровольчества Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

В Тюменской области с октября 2022 года работает консультационный центр в областной штаб-квартире серебряного добровольчества. Как сообщили в региональном департаменте социального развития, на горячей линии отвечают на вопросы организации волонтерского движения старшего поколения. Каждый четверг, вплоть до 15 декабря, координаторы серебряных волонтеров и лидеры движения могут позвонить на контактный номер (3452) 51-50-51.

По словам координаторов проекта, сфера волонтерства постоянно меняется. Поэтому оставаться компетентным – значит не только вести практическую деятельность, но и учиться.

– Мы выбираем синтез методов, комбинируя разные подходы к обучению специалистов и волонтеров. Главное, чтобы материал был доступен и полезен каждому, – рассказали «Комсомольской правде» – Тюмень» серебряные волонтеры.

Работу центра дополнят и очными образовательными мероприятиями. Вплоть до 9 ноября 2022 года специалисты проведут серию выездных интенсивов и мастер-классов по повышению эффективности волонтерской деятельности на территории региона.

Штаб-квартира – это лидер формирования движения добровольчества среди жителей Тюменской области в возрасте 55+. Проект соответствует основным направлениям регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», который является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни, решения социально-демографических проблем в России.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», «Серебряные» волонтёры проводят экскурсии по Тюмени для жителей и гостей города.