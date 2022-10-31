Проекты трех тюменских вузов вошли в число победителей федерального конкурса «Студенческий стартап» Фото: Пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области

Стартапы трех вузов Тюменской области вошли в число победителей федерального конкурса «Студенческий стартап», который проводится Министерством науки и высшего образования РФ и Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

В число проектов-победителей вошло 6 проектов Тюменского индустриального университета, 2 проекта Тюменского государственного университета и 1 – Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Каждый из проектов получит по 1 млн рублей. Как рассказали в департаменте науки и образования Тюменской области, вузы представили на конкурс проекты по пяти направлениям:

- креативные индустрии;

- новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;

- новые материалы и химическая технология;

- биотехнологии;

- ресурсосберегающая энергетика.

Теперь обладателям грантов нужно зарегистрировать юрлицо, разработать бизнес-план и интернет-портал в течение года.

Как отметил зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, реализация проектов поспособствует выполнению задач, поставленных Президентом РФ, по достижению технологического суверенитета и обеспечению экономической безопасности страны.

– Часть ребят уже получили средства и приступили к работе. Эффект от запуска первой волны проектов будет наглядно представлен уже в ближайшие 2 – 3 года, – отметил Дмитрий Чернышенко.

Победителями конкурса по всей России стали тысяча студенческих стартапов: на первом этапе отобраны 620 проектов, на втором – 380.