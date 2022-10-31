Две тюменские школы искусств – в числе победителей окружного этапа общероссийского конкурса Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Сразу две тюменские школы искусств – боровская «Фантазия» и детская школа искусств им. В.В. Знаменского – стали победителями окружного этапа общероссийского конкурса «Лучшие детские школы искусств». Конкурс прошел по инициативе Министерства культуры РФ и при поддержке департамента культуры Тюменской области и Тюменского государственного института культуры.

Окружной этап конкурса «Лучшие детские школы искусств» состоялся в онлайн-формате на основании представленных материалов, результатов деятельности и достижений десяти детских школ искусств УФО. В номинации «Лучшая сельская детская школа искусств» победила боровская ДШИ «Фантазия» Тюменского района (директор Ирина Кондратенко»), а в номинации «Лучшая городская детская школа искусств» - школа им. В.В. Знаменского (директор Марианна Алехина).

Очные конкурсные испытания окружного этапа общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» состоялись 28-29 октября в Тюмени. Самопрезентацию, открытый урок, круглый стол и отраслевую экскурсию представили четыре участника из Тюменской, Свердловской, Челябинской и Курганской областей.

Первое место в конкурсе заняла преподаватель по ИЗО ДШИ № 5 Екатеринбурга Татьяна Калинина. А вот заведующая отделением изобразительного искусства боровской ДШИ «Фантазия», член Союза художников России Алена Головырских заняла второе место. Теперь лучшие школы искусств и педагог УФО поучаствуют в финальном туре, который пройдет в декабре 2022 года в Москве.

Можно констатировать факт: УФО богат талантливыми педагогами, а в школах искусств созданы комфортные условия для полноценного воспитания подрастающего поколения.