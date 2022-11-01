Председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин обсудил с национальными и общественными объединениями важность патриотизма в условиях современности

Фото: Законодательное Собрание ЯНАО

В канун Дня народного единства Председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин встретился с представителями национальных диаспор, традиционных духовных конфессий и национальных общественных объединений.

В таком широком формате встреча прошла впервые: присутствовали представители более 20 национальностей, в том числе ханты, ненцы, коми-зыряне, татары, башкиры, киргизы, чуваши, марийцы, казахи и представители кавказских народностей. Все они говорили об ответственности, сплоченности и патриотизме в условиях современности.

– Ямал – один из самых безопасных и стабильных регионов России, который всегда демонстрирует единение в решении общественно-политических, национальных и культурных вопросов. Несмотря на различное вероисповедание и принадлежность к разным этносам, для всех нас мир и согласие – один из важнейших принципов сосуществования. И в этом единстве наша сила, – произнес спикер ямальского парламента.

Также в ходе встречи разговор зашел о важности диалога между обществом, духовенством и властью.

Фото: Законодательное Собрание ЯНАО

Огромную значимость этого отметил руководитель отдела образования и катехизации Салехардской епархии, настоятель храма в честь благоверного князя Александра Невского отец Александр.

Так, по инициативе епархии в Законодательном Собрании округа впервые пройдут парламентские чтения, на которых обсудят глобальные вызовы современности и духовный выбор человечества. Кроме того, участники выдвинут идеи и рекомендации по практическим совместным решениям в преодолении современных геополитических угроз.

Еще на встрече со спикером говорили о необходимости сплотиться вокруг защиты традиционных духовно-нравственных ценностей и воспитания здорового общества.

Так, заместитель муфтия автономного округа Тимур Салихов подчеркнул, что Религиозное духовное управление мусульман ЯНАО всецело поддерживает меры государства по укреплению единства страны для отпора международному терроризму, а сохранение духовных основ – долг перед последующими поколениями и Отчизной.

Фото: Законодательное Собрание ЯНАО

В свою очередь Сергей Ямкин отметил, что в регионе воспитанию патриотизма уделяется большое внимание, при этом Ямал готов делиться эффективными практиками как в этой области, так и опытом мирного сосуществования более сотни национальностей. Например, в сфере региональной национальной политики разработаны мероприятия, нашедшие отражение в государственных программах.

Сейчас ямальские законодатели готовятся внести изменения в региональные законы о патриотизме и молодежи, при этом парламентарии открыли сбор предложений от населения.

Выдвинули свои варианты и участники встречи: регулярно проводить в школах военно-патриотическую игру «Зарница» и организовать социально-политические ликбезы, цель которых – формирование у ребенка неискаженной точки зрения на происходящие события.

Фото: Законодательное Собрание ЯНАО

Отметим, что Сергей Ямкин является членом Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации Федерального Собрания РФ, и многие ямальские инициативы в вопросах гармонизации межэтнических отношений учитываются на федеральном уровне.

– Принципиально важно, что на федеральном уровне вопросу формирования межнациональных отношений уделяется большое внимание. Ямал всегда отличала ответственная социальная политика, которая обязательно учитывала национальные цели России. Нынешние вызовы – не исключение, регион традиционно намерен сработать на опережение – воспитать патриотов своей страны. Главное, нас слышат, ямальский опыт интересен, – прокомментировал Сергей Ямкин.

В завершение встречи спикер поздравил ямальцев с Днем народного единства, пожелав мира, добра, единства и согласия.