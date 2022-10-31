В Тюмени автоледи на «Рено» сбила женщину и её 6-летнюю внучку на пешеходном переходе

На Авторемонтной автоледи на «Рено» сбила женщину и её внучку Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени на улицы Авторемонтной автоледи на «Рено» отвлеклась во время движения и сбила 53-летнюю женщину и её 6-летнюю внучку. Об этом сообщают в окружной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на пешеходном переходе. Водитель иномарки пояснила, что на пешеходах не было световозвращающих элементов и она их не заметила. Бабушка и ребенок получили травмы.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства наезда на людей выясняются.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Тюменской области в ДТП на трассе Армизонское – Упорово погиб 81-летний водитель «Шевроле».