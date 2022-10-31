В нескольких районах Тюменской области могут быть проблемы с телерадиовещанием Фото: Юлия Кучеренко

С 1 по 18 ноября в нескольких районах Тюменской области могут быть проблемы с телерадиовещанием. Перебои связаны с тем, что на объектах телерадиосети РТРС планируется проведение профилактических работ. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.

Так, в Упоровском районе (пункт вещания Масали) телевидение отключат 1 ноября. В Аромашевском районе (Кротово, Новоберезовка) работы проведут 11 и 16 ноября. В Абатском районе (Абатское) перебои будут 14 ноября, а в Казанском (Казанское) – 18 ноября.

Во всех населенных пунктах работы запланированы с 11.00 до 17.00.

Более подробный график проведения работ можно уточнить на сайте смотрицифру.рф и в мобильном приложении «Телегид».