В Тюменской области три семьи приютили 15 детей из Луганской народной республики Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская область стала новым домом для пятнадцати юных жителей Луганской народной республики. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Моор. По его словам, все эти дети – сироты, жившие в детских домах на Донбассе. По инициативе уполномоченного при президенте по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой им подыскали новые замещающие семьи.

Все 15 детей, от 2 до 17 лет, будут жить в трех новых семьях. Пятеро отправятся в Заводоуковск, семеро – в Ярковский район, трое – в Тобольский район. Причем братьев и сестер разлучать не будут, они будут жить вместе.

– Их воспитают «профессиональные» родители, которые имеют многолетний успешный опыт, – отметил Александр Моор. – Уверен, что детям Донбасса у нас будет хорошо.

С мамами и папами детки уже знакомы. После того как они пройдут углубленное медицинское обследование, пойдут в детский сад и школы.