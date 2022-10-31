В сквере Николая Машарова в Тюмени торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести» Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Открытие стелы «Город трудовой доблести» состоялось сегодня, 31 октября, в тюменском сквере Николая Машарова. Напомним, почетное звание областной столице присвоено указом Президента РФ в 2021 году.

Как отметил на открытии губернатор Тюменской области Александр Моор, присвоение звания «Город трудовой доблести» – высокая оценка трудового подвига и самоотверженности жителей региона.

– Осенью 1941 на Тюменскую землю, в глубокий тыл, были эвакуированы около 30 предприятий, и в первые месяцы 1942 большинство из них уже выпускало продукцию. За годы войны тюменские врачи вылечили и выходили более 70 000 раненых бойцов, – отметил Александр Моор.

Помощник Президента РФ Владимир Мединский в своем поздравлении подчеркнул, что почетное звание Тюмени присвоили по праву. Ведь тюменцы в тяжелейшие годы делали всё, чтобы приблизить День Победы.

– Трудовой и воинский подвиг тюменцев – это самоотверженность, стойкость, личный вклад каждого из ваших земляков. Золотыми буквами в победную летопись вписаны имена многих тысяч тюменцев, трудовая доблесть которых зримо увековечена сегодня, – подчеркнул Мединский.