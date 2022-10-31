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НовостиПроисшествия31 октября 2022 8:09

В Тюменской области в ДТП на трассе Армизонское – Упорово погиб 81-летний водитель «Шевроле»

Машина перевернулась в кювет
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюменской области в ДТП на трассе Армизонское - Упорово погиб 81-летний водитель «Шевроле»

В Тюменской области в ДТП на трассе Армизонское - Упорово погиб 81-летний водитель «Шевроле»

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

81-летний водитель «Шевроле» из села Киселево Упоровского района погиб в ДТП на 68-м километре автодороги Армизонское – Упорово. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, его автомобиль опрокинулся в кювет.

На 110-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск автомобиль «Хендэ-Санта-Фе» сбил 64-летнего пешехода, который переходил федеральную трассу вне перехода. Водитель автомобиля из ЯНАО в этом году 14 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости на дорогах. Обстоятельства ДТП выясняются.

Всего за минувшие выходные в Тюменской области произошло 11 ДТП, в которых погибли 2 человека, 17 человек ранены.