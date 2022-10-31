В Тюмени осудили 19-летнюю девицу, заявившую о липовых домогательствах со стороны мужчины Фото: Татьяна Коркина

Десять тысяч рублей штрафа с рассрочкой выплаты на 2 месяца (по 5 тысяч рублей) получила ранее не судимая 19-летняя жительница Тюмени, которая признана виновной в ложном доносе на гражданина, якобы совершившего тяжкое преступление.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, вечером 15 ноября 2021 года девушка сообщила следователям о том, что против нее совершили «иные действия» сексуального характера. Этой информацией она дезинформировала правоохранительные органы, которые организовали процессуальную проверку. Во время следствия девушка продолжала вводить в заблуждение оперуполномоченных и следователя.

Когда ее вывели на чистую воду, она признала свою вину прямо на судебном заседании. Известно, что на учете у психиатра и нарколога она не стоит, по месту жительства характеризуется посредственно.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», тюменца, который пытался «отмазать» друга, осудят за ложный донос.