Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 1 декабря 2022 года Фото: Татьяна Коркина

Власти продлили режим повышенной готовности для предупреждения распространения коронавируса до 1 декабря 2022 года. Как сообщили в информационном центре правительства региона, решение принято на очередном заседании регионального оперативного штаба, с учетом эпидемиологической обстановки.

Напомним, накануне, 30 октября 2022 года, зафиксировано 148 случаев заболевания ковидом, 16 из которых приходятся на детей. Всего с начала пандемии заразились 247 882 человека.