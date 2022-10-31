Три человека отравились угарным газом при пожаре в пятиэтажке на Тимуровцев Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Однокомнатная квартира в пятиэтажке на Тимуровцев, 28 полностью сгорела сегодня утром, 31 октября. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило в 5.14 местного времени.

Когда пожарные прибыли на место, пламя охватило уже всё помещение и вызвало сильное задымление на всех этажах подъезда. Эмчеэсовцы создали два звена газодымозащитной службы и обследовали задымленную площадь. В дыму, на верхних этажах, они заметили четырех человек, в том числе женщину в инвалидной коляске, которые не смогли сами покинуть квартиру.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Начальник караула 40-й пожарно-спасательной части Тюмени старший прапорщик внутренней службы Ильгизар Рычапов нашел на балконе задыхающегося мужчину. Меньше чем за минуту он спилил металлическую решетку и вытащил пострадавшего на улицу. В общей сложности спасатели эвакуировали 10 человек, спасли пятерых. Три человека отравились угарным газом, один получил травмы.

Как рассказал начальник 32-го пожарно-спасательного отряда Денис Журавлёв, благодаря оперативному реагированию и четкой работе сотрудников противопожарной службы люди не погибли.

Ликвидировали пожар 24 сотрудника пожарно-спасательных подразделений города, шесть единиц основной и специальной техники. Огонь повредил квартиру на площади 20 квадратных метров, причины устанавливаются.