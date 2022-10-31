В Уватском районе пьяный мужик поранил шею приятелю «розочкой» от стеклянной бутылки Фото: Татьяна Коркина

Уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия возбуждено в отношении 36-летнего жителя Уватского района.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, ночью в дежурную часть полиции поступило сообщение из больницы, где помогли 27-летнему молодому человеку с гематомами на лице. Сотрудники уголовного розыска быстро нашли и задержали виновного в преступлении, который признался в содеянном.

По его словам, в день происшествия он поругался со своим приятелем. Будучи пьяным, потерпевший замахнулся на подозреваемого, чтобы ударить его, но сделать этого не смог. Зато получил сам, причем в шею, горлышком от стеклянной бутылки. Тем самым потерпевшему причинен легкий вред здоровью.

Теперь виновнику грозит до двух лет лишения свободы.