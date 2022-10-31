В Тюмени Артема - похитителя айфона - отправили в колонию на 2 года и 10 месяцев Фото: Татьяна Коркина

Два года и десять месяцев проведет в колонии общего режима ранее судимый 30-летний Артем Т., который признан виновным в совершении грабежа. Приговор накануне вынес Центральный районный суд Тюмени, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

По данным следствия, 22 января 2022 года молодой человек находился в одном из салонов сотовой связи и без труда похитил 11-й айфон на 128 гигабайт и 12-й айфон на 128 гигабайт. Общая сумма похищенного составила 92,6 тысячи рублей. Похищенными телефонами Артем распорядился по своему усмотрению.

Вину парень полностью признал и раскаялся в содеянном. Принимая во внимание обстоятельства преступления, общественную опасность и личность осужденного (который, кстати говоря, не отбыл наказание за прошлое преступление), суд отправил его в колонию.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что тюменец украл у спящей на остановке женщины телефон.