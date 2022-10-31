В Тюмени обсудят возможности электронного сертификата для поддержки людей-инвалидов Фото: Николай Смотров

В Тюмени пройдет круглый стол на тему: «Современные технологии ФСС РФ. Электронный сертификат – новый платежный инструмент, расширяющий границы соцподдержки граждан с инвалидностью». Его проведут редакция издания «Комсомольская правда» – Тюмень» совместно с Тюменским региональным отделением Фонда социального страхования.

В мероприятии примут участие специалисты регионального отделения ФСС, представители структурных подразделений Тюменского отделения Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), компании-производители средств реабилитации, депутаты городской и областной думы, специалисты профильных ведомств.

Спикеры расскажут о современных технологиях Фонда социального страхования и электронных сервисах, ориентированных на людей с ограниченными возможностями. В частности, особое внимание будет уделено «Электронному сертификату» как новому способу обеспечения средствами реабилитации людей с инвалидностью.

В ходе круглого стола эксперты также расскажут о пилотном проекте по комплексной реабилитации детей инвалидов в возрасте от 4 до 17 лет, реализуемом в регионе, и о деятельности областных учреждений в части реабилитации детей-инвалидов.

Cпециалисты регионального отделения ФСС расскажут и о других электронных сервисах ведомства, ориентированных на людей с инвалидностью.

Мероприятие состоится 2 ноября. Прямую трансляцию круглого стола можно посмотреть на сайте «Комсомольской правды» – Тюмень», а также в официальных группах издания в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники»).