В отделе полиции в Тюмени оказалась старушка, ударившая соседку бутылкой по голове. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Тюмени поступило сообщение из больницы, что к ним обратилась 68-летняя женщина с резаной раной в районе затылка. Она сообщила, что ее ударила давняя подруга-соседка.

Стражи порядка доставили 70-летнюю местную жительницу в отдел полиции. Пенсионерка рассказала, что в день совершения преступления они с потерпевшей распивали спиртное в ее квартире. Ближе к ночи подруги поругались.

– Не желая выяснять отношения, потерпевшая встала из-за стола и направилась в коридор. В этот момент злоумышленница взяла пустую стеклянную бутылку и нанесла удар в районе затылка, – рассказали в пресс-службе региональном управлении МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.