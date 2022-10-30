Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 30 октября 2022 года: заболели 148 человек

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным местного оперштаба, за минувшие сутки зафиксировано 148 случаев заболевания, 16 из которых приходятся на детей. Всего с начала пандемии заразились 247 882 человека.

На данный момент один пациент находится на ИВЛ (из общего числа заболевших), а 1 454 тюменца остаются под медицинским наблюдением.

Однако есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 136 человек, за весь период - 241 527.

Вакцинированы против коронавируса 1 379 455 жителей, полный курс прошли 1 164 601 тюменец.

В России выявлено 6 803 человека с COVID-19, госпитализировано - 611. Всего в стране зарегистрировано 21 423 725 случаев. Излечились от коронавируса 9 008 человек, скончались - 75.