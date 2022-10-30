В Заводоуковске скончался участник Великой Отечественной войны Деомид Проскуряков

Фото: личная страница Александра Моора в соцсетях

В Заводоуковске скончался участник Великой Отечественной войны Деомид Иванович Проскуряков, ему было 102 года. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Жизненный путь Деомида Ивановича - это пример служения Отечеству. Он прошел всю войну, в 1941-м был тяжело ранен под Ленинградом, после выздоровления мог остаться в тылу, но добился повторного призыва в Красную армию. Участвовал в Сталинградской битве, освобождал Великие Луки, Белоруссию, Украину, Польшу и дошел до Берлина.

- Наш земляк сражался отважно и храбро. В наградном листе к ордену Красной Звезды есть такие строчки: «…бесстрашно подносил мины к миномету, подавил огонь противотанковой пушки. Вынес с поля боя троих раненых бойцов с оружием. В районе железной дороги убил из личного оружия двоих немецких солдат и гранатой подавил огонь станкового пулемета», - рассказал глава региона

Также Деомид Проскуряков самоотверженно трудился на благо Родины уже в мирное время. Сначала работал председателем сельского совета, занимал партийные должности, позже был директором Заводоуковского гортопсбыта.

- К сожалению, время неумолимо. Поколение героев уходит. От лица всех жителей Тюменской области выражаю искренние соболезнования родным и близким Деомида Ивановича Проскурякова, - сказал Александр Моор.