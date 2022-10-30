Тюменскую городскую библиотеку №4 на Ватутина оснастили мультистудией и интеллект-залом Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Тюменская городская библиотека №4 на ул. Ватутина, как и библиотека в Омутинке, победила в конкурсном отборе Министерства культуры РФ, поэтому получила статус модельной. На модернизацию и оснащение храм книги получил финансирование в рамках нацпроекта «Культура».

Как отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, в регионе продолжают открываться библиотеки в новом статусе. Так, в октябре открыли модальную библиотеку в Омутинском районе, в сентябре – в Боровском (одна библиотека) и в Ялуторовске (две библиотеки).

- Каждая библиотека имеет свой неповторимый вектор развития, эта сделала ставку на молодёжь! – отметила Елена Майер.

Модельная библиотека на Ватутина получила новый вектор развития, став интеллектуальным образовательным центром нового поколения. Благодаря нацпроекту в ней появились мультистудия, интерактивные панели, интеллект-зал (где молодежь будет постигать основы интернет-журналистики и медиа коммуникаций) и оперативно освещать события в личном блоге библиотеки. Для ребят закупили ноутбук, штативы, экшн-камеру, разное фотооборудование.

Здесь же будет работать «Центр медиа компетенций», который создали на базе Централизованной городской библиотечной системы и кафедры журналистики ТюмГУ. На новой площадке будут разговаривать о современной медиа среде, ее рисках, угрозах и возможностях. Одна из приоритетных задач интеллект-зала – формирование навыков верификации информации и выявления фейков.

Отметим, что в 2023 год пять библиотек Тюменской области получат статус модельных.