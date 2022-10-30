Санкт-петербургские врачи обменялись опытом с тюменскими коллегами в сфере реабилитации инвалидов Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Более 80 человек посетили очный цикл курса повышения квалификации для специалистов отрасли «Социальная политика» Тюменской области, который завершился в центре оздоровления и реабилитации «Красная гвоздика». Как сообщили в региональном департаменте социального развития, курс посвятили правовым, организационным и методическим вопросам реабилитации и абилитации инвалидов.

Обучение организовали в рамках развития региональной системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и формирования кадрового потенциала отрасли. После очного этапа обучение продолжится в онлайн-формате до 11 ноября 2022 года.

Для преподавателей Санкт-Петербургского института усовершенствования врачей-экспертов провели экскурсию в Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник» и Областной центр реабилитации инвалидов. Там специалисты познакомились с современными технологиями и методиками работы, которые применяют во время работы с людьми-инвалидами.

Организация непрерывного профессионального образования руководителей и работников организаций социального обслуживания - один из ключевых факторов при развитии системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Ведь эффективность реабилитационного процесса во многом зависит от профессионализма сотрудников организаций.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюменской области сформирована и внедрена система постоянного повышения профессиональных компетенций персонала организаций социального обслуживания.

Организаторами обучения выступили Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов Минтруда России и департамент социального развития Тюменской области.