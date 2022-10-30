Омутинская библиотека получила статус модальной, благодаря нацпроекту «Культура» Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Омутинская библиотека получила статус модальной, благодаря победе в конкурсе в рамках национального проекта «Культура». На оснащение и модернизацию центральной районной библиотеки направлено 10 миллионов рублей, и теперь храм книги будет развиваться по девяти тематическим направлениям.

По словам директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, модельная библиотека в Омутинском – это не просто библиотека, а пространство, которое объединило в себе несколько концептуальных площадок. Это настоящий центр коммуникаций и притяжения творческой молодежи и культурного развития населения.

- Тематические зоны, которые здесь появились, наполнены совершенно новыми смыслами, - отметила Елена Майер.

В библиотеке можно будет читать книги, общаться, создавать проекты, дискутировать и беседовать. Здесь же можно окунуться в мир виртуальной реальности, поиграть в настольные игры и x-box, посмотреть фильмы и почитать. В интеллект-зале можно почитать научно-популярную и справочную литературу, а в коворкинг-зоне – посетить мастер-классы, лекции и другие интересные мероприятия.

Читай-холл предназначен для чтения художественной литературы для всех категорий читателей: в центре стоят мобильные книжные шкафы. В лаундж-зоне есть выставочные стеллажи для книг и мягкая мебель. Тут же можно подключиться к вай-фаю.

В пресс-зоне установлены удобные стеллажи с периодическими изданиями и мягкие кресла, а в конференц-зале – экран, световое и звуковое оборудование. В зале полиграфии и сервисных услуг можно отксерить и отсканировать документы, напечатать фотографии, сделать переплет или создать брошюру. А в комнате боевой славы, оборудованной интерактивной панелью и интернетом, можно проводить патриотические мероприятия.