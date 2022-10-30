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НовостиЗвезды30 октября 2022 7:48

Омутинская библиотека получила статус модальной, благодаря нацпроекту «Культура»

На её модернизацию было направлено 10 млн рублей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Омутинская библиотека получила статус модальной, благодаря нацпроекту «Культура»

Омутинская библиотека получила статус модальной, благодаря нацпроекту «Культура»

Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Омутинская библиотека получила статус модальной, благодаря победе в конкурсе в рамках национального проекта «Культура». На оснащение и модернизацию центральной районной библиотеки направлено 10 миллионов рублей, и теперь храм книги будет развиваться по девяти тематическим направлениям.

По словам директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, модельная библиотека в Омутинском – это не просто библиотека, а пространство, которое объединило в себе несколько концептуальных площадок. Это настоящий центр коммуникаций и притяжения творческой молодежи и культурного развития населения.

- Тематические зоны, которые здесь появились, наполнены совершенно новыми смыслами, - отметила Елена Майер.

В библиотеке можно будет читать книги, общаться, создавать проекты, дискутировать и беседовать. Здесь же можно окунуться в мир виртуальной реальности, поиграть в настольные игры и x-box, посмотреть фильмы и почитать. В интеллект-зале можно почитать научно-популярную и справочную литературу, а в коворкинг-зоне – посетить мастер-классы, лекции и другие интересные мероприятия.

Читай-холл предназначен для чтения художественной литературы для всех категорий читателей: в центре стоят мобильные книжные шкафы. В лаундж-зоне есть выставочные стеллажи для книг и мягкая мебель. Тут же можно подключиться к вай-фаю.

В пресс-зоне установлены удобные стеллажи с периодическими изданиями и мягкие кресла, а в конференц-зале – экран, световое и звуковое оборудование. В зале полиграфии и сервисных услуг можно отксерить и отсканировать документы, напечатать фотографии, сделать переплет или создать брошюру. А в комнате боевой славы, оборудованной интерактивной панелью и интернетом, можно проводить патриотические мероприятия.