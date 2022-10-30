В начальных классах тюменской школы № 15 начался цикл уроков «Экология начинается с тебя»

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На уроке организаторы знакомят учеников с правилом «ТРЕХ R» в экологии - REDUCE, REUSE, RECYCLE. Что означает: сокращай потребление, используй повторно, отправляй на переработку.

Затем ребята предлагают свои варианты соблюдения этих правил.

Так, ученики 3 «В» класса составили свой топ предложений по сокращению потребления:

- не гоняться за количеством «скрепышей» и подобных игрушек;

- выключать воду, когда чистишь зубы, и свет, когда уходишь из комнаты;

- не выпускать воздушные шары в небо.

В 3 «Б» классе ребята предложили несколько вариантов повторного использования вещей:

- рисовать можно на черновиках;

- пакеты от покупок можно использовать при следующих покупках или как мусорные пакеты;

- одежду, из которой выросли, можно отдавать младшим братьям и сестрам, или в общественные организации, помогающие нуждающимся.

По словам организатора экологических уроков, руководителя семейного проекта «Создавая будущее» Елены Кашкаровой, урок выстроен на образах и примерах, их дети воспринимают легче. Когда объясняешь детям, что их класс - территория обитания двух ежиков, и всего две маленькие батарейки могут заразить эту площадь, то эта информация остается в их памяти навсегда.

Фото представлено КП

Также ребята узнали об истории возникновения акции по сбору крышек от пластиковых бутылок «Голубая крышечка» и подробности процесса переработки пластика на заводах.

Каждый класс решил принять участие в акции «Добрая крышечка», которую уже несколько лет проводит проект «Создавая будущее». В течение месяца в классах будут стоять боксы для сбора крышек, а затем их сдадут на переработку. Деньги, вырученные за сдачу пластика, отправят в фонд социального партнерства «Ключ к жизни», помогающий тяжелобольным детям.

Организаторы уроков приготовили памятные магниты в виде наградного знака «Защитник Земли». В ноябре педагоги будут вручать их всем, кто принесет крышечки на переработку.

- Во время урока я наблюдала за эмоциями детей и видела, что тема очень затронула их. Было видно, как они переживают. И вся важная информация, которая обсуждалась, не оставила безучастным никого - отметила классный руководитель 3 «В» Ольга Александровна Реутина.

В остальных классах уроки «Экология начинается с тебя» продолжатся после окончания осенних каникул.