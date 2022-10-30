«Не верьте тому, что говорят, все у нас хорошо»: бойцы тюменского батальона «Ермак» - о слухах в соцсетях

Скриншот из видео

Не так давно в соцсетях появились жалобы от мобилизованных тюменцев из батальона «Ермак». Чтобы разобраться в происходящем, губернатор Александр Моор отправил на место регионального представителя.

- Решил отправить представителя сразу после того, как в интернете появился ролик с жалобами мобилизованных граждан. Поручил разобраться на месте с тем, где правда, а где вымысел, - сказал глава региона.

Кстати, в батальон он приехал не с пустыми руками: доставили продукты, медикаменты, инструменты и строительные материалы.

Пообщавшись с представителем, мобилизованные удивились информации, которую распространяют в соцсетях, и сами рассказали об обстановке на месте.

- Оборону держим, никто не унывает. Не слушайте, что в соцсетях говорят, что все плохо. Все у нас нормально, - сказали бойцы.

Солдаты получают горячее питание минимум два раза в день, кроме того, регион дополнительно обеспечивает мобилизованных всем необходимым, довозит на место запрошенное снаряжение.

Например, на днях в «Ермак» оставили очередной груз с продуктами, медикаментами, инструментами и строительными материалами.