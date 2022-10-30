Губернатор Александр Моор поздравил тюменцев с Днем автомобилиста

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков с Днем автомобилиста.

Напоминаем, что сегодня, 30 октября, праздник отмечают работники автомобильного и городского пассажирского транспорта: водители-профессионалы, специалисты, которые организуют перевозки и обслуживают технику, а также автолюбители.

- Желаю всем водителям быть внимательными на дорогах и всегда с уважением относиться ко всем участникам дорожного движения, - сказал глава региона.

Также Александр Моор отметил, что дорожная инфраструктура области расширяется с каждым годом, увеличивается пропускная способность дорог. В связи с этим на тех, кто находится за рулем, накладывается большая ответственность за обеспечение безопасности и соблюдение установленных правил.

Кстати, автомобилем владеет каждый третий житель Тюменской области.