Опубликован итоговый дайджест Rocket Forum

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Мотивационный форум для подростков «Rocket Forum» представляет итоговый дайджест с последней трансляции, где каждый сможет найти ответы на вопросы спикеров, а также ознакомиться с дополнительными полезными материалами.

Дайджест позволяет ещё раз погрузиться в мотивирующие истории обычных людей, которые смогли достичь успехов благодаря своим амбициям. Подборка самого полезного и значимого поможет лучше запомнить основные положения форума.

- По итогам форумов мы, традиционно, готовим итоговые дайджесты, чтобы собрать самые важные выдержки по темам в одном месте. Они одинаково полезны будут и тем, кто смотрел лекции в прямом эфире и хочет ещё раз разобрать главные акценты, и тем, кто не смог присоединиться к трансляции. Также хочу обратиться ко всем нашим участникам - мы всегда очень рады обратной связи от вас, это позволяет нам создавать ещё более масштабные и интересные для вас события! - прокомментировала организатор форума Елена Кашкарова.

Материал находится в открытом доступе - его можно сохранить, чтобы возвращаться к нему снова и снова. Скачать дайджест можно по ссылке: https://www.detkityumen.ru/media/upload/2022/10/29/digest-rocketforum-2022.pdf