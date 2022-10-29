Мероприятия в 32 виртуальных концертных залах Тюменской области посетило рекордное число жителей Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

В период с января по сентябрь 2022 года мероприятия в 32 виртуальных концертных залах посетили около 43,5 тысячи жителей Тюменской области. Это почти в два раза больше, чем за весь 2021 год. Шесть из 32 залов открыты в рамках регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура». 26 - за счет средств регионального и местного бюджетов.

Также за 9 месяцев 2022 года в виртуальных концертных залах прошло свыше 1 тысячи трансляций, причем треть их них – в Тюменской филармонии. Отметим, что виртуальные концертные залы есть во всех 26 муниципалитетах Тюменской области. Они находятся в основном в домах культурах, ДШИ, библиотеках.

По словам директора регионального департамента культуры Елены Майер, жители Тюменской области с удовольствием посещают бесплатные концерты и слушают выступления высоко профессиональных коллективов региона.

- Благодаря технической возможности десятки тысяч наших жителей познают и погружаются в прекрасный мир музыки, - отметила она.

Наиболее продуктивным по открытию виртуальных концертных залов оказался 2021 год – 21 зал. В 2019 году открылось шесть ВКЗ, и по два - в 2020 и 2022 годах.

Так, например, для посетителей виртуальных концертных залов в сентябре 2022 года тюменская филармония транслировала открытие 64-го филармонического сезона. В октябре для тюменцев пройдут выступление Хоровой капеллы, концерт «Сказки с оркестром», закрытие XXXII фестиваля «Алябьевская осень». В ноябре жители Тюменской области в онлайн-режиме увидят концерт вокальной группы «Санрайз», подключатся к циклу «Ночные концерты с Тюменским филармоническим оркестром». В декабре любителей классической музыки региона ждет трансляция концертов в рамках фестиваля Дениса Мацуева.