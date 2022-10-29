19 конкурсантов представляют Тюменскую область в финале Национального чемпионата «Абилимпикс»
Фото: Пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области
Девятнадцать конкурсантов из Тюменской области принимают участие в финале Национального чемпионата «Абилимпикс», который проходит в Москве с 28 по 31 октября 2022. Как сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения, в этом году Национальный чемпионат проходит в новом формате. Из-за противоэпидемиологических ограничений в нем участвуют победители региональных чемпионатов 2021 и 2022 годов.
В компетенции «Адаптивная физическая культура» за честь региона выступает Елизавета Клочко;
В компетенции «Декорирование тортов»: Полина Портнягина и Михаил Фалеев;
В компетенции «Карвинг»: Алексей Бизин, Полина Мингазова, Александр Бизин и Анастасия Шилова;
В компетенции «Массажист»: Елена Жукова, Данис Исхаков, Дарья Громоздова, Дана Наймушина;
В компетенции «Поварское дело»: Виктория Стариклва, Сергей Деточкин;
В компетенции «Предпринимательство»: Андрей Бекиров, Александр Михеев;
В компетенции «Промышленная робототехника» - Валентин Гобов, в компетенции «Резьба по дереву» - Владимир Романов, в компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей» - Дмитрий Буряк, в компетенции «Флористика» - Антонина Пугачева.
Как отметил в своем напутствии директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров, ребят поддерживает весь регион!
- Надеюсь, что каждый прожитый вами конкурсный день на площадках предстоящего чемпионата, поддержка друзей, наставников, команды запомнится вам надолго и будет побуждать вас к покорению новых вершин! Желаю уверенности в своих силах и, конечно же, победы в борьбе за звание лучшего! - отметил Александр Сидоров.
Итоги очного этапа финала объявят 31 октября.