В декабре откроется обновленное здание Армизонского дома культуры Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

В декабре 2022 года торжественно откроется обновленное здание Армизонского дома культуры, ремонт которого проходил в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Как сообщили в областном департаменте культуры, на ремонт здания и закупку современного оборудования потратили 108,7 миллионов рублей. Капремонт завершится до конца ноября.

Армизонский дом культуры начали ремонтировать в ноябре 2021 года. За год подрядчик укрепил кирпичную кладку, отремонтировал фасад и кровлю, провел гидроизоляцию фундамента, заменил системы отопления, водопровода и канализации. Также подрядчик озеленил прилегающую территорию и установил малые архитектурные формы.

До конца ноября остается смонтировать видеокамеры, вентиляцию и провести пусконаладочные работы. В рамках комплексного ремонта дом культуры получит и новое оснащение: мебель, кресла в зрительном зале, занавес, светозвуковое оборудование.

В начале 2023 года завершится капремонт Тюменской детской библиотеки им. К. Лагунова. Строители укрепили несущую стену, полностью обновили системы отопления, кондиционирования, электричества. Деньги на капитальный ремонт детской библиотеки направлены из областного бюджета при поддержке департамента культуры Тюменской области.

Отметим, что с внедрением модельного стандарта деятельности библиотеки «нового поколения» стали наполнять новыми смыслами. Так, несмотря на сложную экономическую ситуацию, сохранен объем средств на покупку книг для муниципальных и региональных библиотек.