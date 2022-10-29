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НовостиЗвезды29 октября 2022 17:41

Жители Тюменской области по достоинству оценили преимущества «Пушкинской карты»

Ею воспользовались более 56,8 тысяч человек
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Жители Тюменской области по достоинству оценили преимущества «Пушкинской карты»

Жители Тюменской области по достоинству оценили преимущества «Пушкинской карты»

Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Более 56,8 тысяч жителей Тюменской области воспользовались «Пушкинской картой» и купили билеты в учреждения культуры с начала 2022 года. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, только за последнюю неделю сентября отмечен прирост в 2,5 тысячи билетов (данные за октябрь будут известны в ноябре, - прим. ред.).

Чаще всего тюменцы тратят деньги на спектакли Тюменского драматического театра: с начала года они купили 26 тысяч билетов. Среди самых популярных спектаклей, билеты на которые покупают по «Пушкинской карте»: «Семейка Аддамс», «Парфюмер» и «Алиса» Театра «Европа», «Ричард III», «Ромео & Джульетта», «Мертвые души».

Затем идет музей И.Я. Словцова, куда было продано 7 тысяч билетов. Самые популярные события в музее: мастер-классы по гончарному мастерству, кастомизации, экскурсии, квизы, выставки Марка Шагала, «Шедевры художественной коллекции», «На грани иллюзий». Замыкает тройку Тобольский драмтеатр с 4,2 тысячами билетов.

По словам директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, жители региона по достоинству оценили все преимущества «Пушкинской карты».

- Ее обладатели могут совершенно бесплатно посетить спектакли, концерты, мастер-классы, квизы, познакомиться с редкими книгами и многое другое. Наши учреждения культуры для обладателей карты подготовили богатую на события афишу, - отметила Елена Майер.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», проект «Пушкинская карта» реализуется Министерством культуры РФ с 2021 года. В 2022 году ее номинал увеличился на 2 тысячи рублей и составляет 5 тысяч. Оформить ее могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет на «Госуслугах».