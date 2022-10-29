Жители Тюменской области по достоинству оценили преимущества «Пушкинской карты» Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Более 56,8 тысяч жителей Тюменской области воспользовались «Пушкинской картой» и купили билеты в учреждения культуры с начала 2022 года. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, только за последнюю неделю сентября отмечен прирост в 2,5 тысячи билетов (данные за октябрь будут известны в ноябре, - прим. ред.).

Чаще всего тюменцы тратят деньги на спектакли Тюменского драматического театра: с начала года они купили 26 тысяч билетов. Среди самых популярных спектаклей, билеты на которые покупают по «Пушкинской карте»: «Семейка Аддамс», «Парфюмер» и «Алиса» Театра «Европа», «Ричард III», «Ромео & Джульетта», «Мертвые души».

Затем идет музей И.Я. Словцова, куда было продано 7 тысяч билетов. Самые популярные события в музее: мастер-классы по гончарному мастерству, кастомизации, экскурсии, квизы, выставки Марка Шагала, «Шедевры художественной коллекции», «На грани иллюзий». Замыкает тройку Тобольский драмтеатр с 4,2 тысячами билетов.

По словам директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, жители региона по достоинству оценили все преимущества «Пушкинской карты».

- Ее обладатели могут совершенно бесплатно посетить спектакли, концерты, мастер-классы, квизы, познакомиться с редкими книгами и многое другое. Наши учреждения культуры для обладателей карты подготовили богатую на события афишу, - отметила Елена Майер.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», проект «Пушкинская карта» реализуется Министерством культуры РФ с 2021 года. В 2022 году ее номинал увеличился на 2 тысячи рублей и составляет 5 тысяч. Оформить ее могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет на «Госуслугах».