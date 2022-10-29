В библиотеки Тюменской области в 2023 году закупят 16 тысяч книг на 7,6 млн рублей Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Более 7,6 миллионов рублей направят на формирование книжных фондов региональных и муниципальных библиотек Тюменской области в 2023 году. В эту сумму входят средства из федерального бюджета - 2 млн 435 тыс. рублей, а правительство Тюменской области на условиях софинансирования добавит ещё 5 млн 174 тыс. рублей. Библиотеки региона в 2023 году получат 16 тыс. книг различной направленности.

В этом году библиотеки Тюменской области получили 8,4 млн рублей, что позволило закупить 12 тысяч книг. Так, например, областная научная библиотека им. Менделеева с января по сентябрь 2022 уже получила 4,2 тысячи экземпляров, ещё 5 тысяч книг от издательств: «РОСМЭН», «Эксмо», «Пешком в историю» получили библиотеки Викуловского, Ишимского, Сладковского, Юргинского, Ярковского районов.

В число художественных новинок, которые поступили в библиотеки, вошли «365 сказок на круглый год», «Малое собрание сочинений» Крапивина, «Наполеонов обоз. Книга 1-3» Дины Рубиной. Для слабовидящих купили «Васюткино озеро» Виктора Астафьева, Драгунский Виктор «Двадцать лет под кроватью. Старый мореход» Виктора Драгунского, «Полное собрание повестей и рассказов о Шерлоке Холмсе» Артура Конан Дойла.

Из справочной литературы в фондах появились: «Большая энциклопедия современных знаний», «Большая энциклопедия. Шедевры искусства», «Массовая литература в понятиях и терминах: учебный словарь-справочник». Раздел научно-популярной литературы пополнился книгами «А можно я сам? Как пережить кризисы самостоятельности ребёнка», «30 нобелевских премий: Открытия, изменившие медицину», «Атлас анатомии человека с дополненной реальностью» и другие.

Кроме того, библиотекари активно покупают книги писателей – обладателей премий «Большая книга», «Национальный бестселлер», «Нос».