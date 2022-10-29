В трех музеях Тюменской области появились аудиогиды, ноутбуки и тач-столы Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Новое современное оборудование по программе Тюменской области «Развитие культуры» нацпроекта «Культура» получили сразу три музея: «Городская управа» Ишимского музейного комплекса имени П.П. Ершова, Заводоуковский краеведческий музей и музей Уватского района «Легенды седого Иртыша». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, на ноутбуки, витрины для открытого хранения музейных предметов, архивные шкафы, аудиогиды и тач-столы потратили 3,6 млн рублей.

По словам помощника директора Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова Ольги Морозовой, тач-стол в «Городской управе» используют с апреля 2022 года. У него понятная структура, в которой выделены разделы: история города, история музея, карта культурного наследия Ишима.

- В раздел «История города» включен хронограф, отражающий краткое описание событий, объектов Ишима в 18, 19, 20 веках. Этот хронограф сопровождается фото- и видеорядом. В этом разделе размещена вкладка «Имена в истории Ишима», рассказывающая о выдающихся людях, родившихся или находившихся в нашем городе, - рассказала Ольга Морозова.

Использовать такой стол можно и во время экскурсий, и во время самостоятельного путешествия по музею.

В Заводоуковском краеведческом музее аудиогиды получили для постоянных выставок: «Быт сибирских крестьян конца ХIХ-начала ХХ века», «На экране – тысячелетия», «Купеческая лавка», «Заводоуковская палитра» и другие. А металлические шкафы для хранения экспонатов, одежды и обуви поступили в Уватский музей «Легенды серого Иртыша».

По мнению музейщиков, оснащение учреждений вышло на современный уровень и привлекло ещё больше посетителей.