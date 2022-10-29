В Тюменской области будут шить тактильные рукодельные книги для незрячих и слабовидящих детей Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

В Тюменской области продолжается набор волонтеров культуры, которые будут шить тактильные рукодельные книги. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, «Содружества библиотек Тюменской области» «Инклюзивная книжная мастерская «ТАКТИМО: прикоснись к профессии» реализуется при поддержке Специальной библиотеки для слепых.

Суть проекта заключается в создании серии тактильных книг о профессиях для слепых и слабовидящих детей. Благодаря созданию таких книжек-игрушек многоформатного и брайлевского издания дети смогут познакомиться с различными профессиями. А разработанные методички пригодятся родителям, библиотекарям, педагогам при организации мероприятий, уроков профориентационной направленности.

Апробация таких книжек пройдет в специальной библиотеке, на площадках тюменской начальной школы-детского сада №76 и ялуоровской школы-интерната №6. На основе книг организуют игры и привлекут к ним ребят из обычных школ, а также пройдёт презентация изданий, созданных в инклюзивной книжной мастерской.

Напомним, проект «Инклюзивная книжная мастерская «ТАКТИМО: прикоснись к профессии» стал победителем конкурсного отбора по приоритетному направлению «Деятельность в области культуры, искусства и содействия указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности» департамента культуры Тюменской области. Завершение проекта запланировано на сентябрь 2023 года.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Всем желающим стать волонтером по пошиву тактильных книг нужно обратиться по адресу: Тюмень, ул. Холодильная, 84/1. Телефон: 8(3452)50-53-02.