В Тюменской области услуги по росписи одежды пользуются небывалым спросом Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Около 200 человек посетили мастер-классы по кастомизации одежды в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова с июня по сентябрь 2022 года. Более 80 человек оплатили посещение Пушкинской картой, сообщили в департаменте культуры Тюменской области.

По словам главного специалиста пресс-службы Тюменского музейно-просветительского объединения Данила Шарохина, проект, который реализуется в рамках нацпроекта «Культура» стал фаворитом среди платных услуг. Причем и в виде отдельной услуги, и в виде составляющей части образовательной программы «Искусство самовыражения».

- Мастер-класс мы представили в программе «Ночи музеев», и он прошел с ажиотажем. Чаще всего, за референс изображений берут мотивы известных картин тюменского музейного фонда, мотивы областной айдентики, эклектику, - рассказал он.

Кастомизация – это преображение вещей под конкретного человека. На мастер-классе участники создают из старой вещи совершенно новую и с уникальным дизайном. Чаще всего главной темой для кастомизации становятся картины известных художников (все-таки мастер-классы проходят в музеях), но тему для преобразования можно выбрать любую. Росписью одежды занимаются и взрослые, и дети. Но вместо холстов бумаги используются разные ткани, а вместо красок – специальные картины.

Для того, чтобы стать участником мастер-классов, необязательно иметь художественное образование. Обучение построено так, чтобы любой человек, даже не имеющий большого количества знаний в изобразительном искусстве, смог овладеть этим ремеслом.

Записаться на мастер-класс по кастомизации можно на сайте ТМПО, в соцсетях музея Словцова.