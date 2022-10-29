«Правда или действие»: Тюменские студенты сыграют в игру на Областном посвящении в первокурсники

Фото: Студцентр Тюменской области

Тюменские студенты сыграют в творческую игру на Областном посвящении в первокурсники.

В КТЗ «Золотые ворота Сибири» 30 октября состоится Областное посвящение в первокурсники. Участники смогут сыграть в игру «Правда или действие» и проявить свои творческие способности.

Студентам предлагают поучаствовать в беспроигрышной лотерее. Так, любой желающий раскрутит лототрон и вытянет карточку с вопросом или действием, а после этого студент должен правдиво ответить либо выполнить указанное задание. А в качестве приза участники получат стикеры.

- Мы решили подготовить будущих участников «Премьеры» и выбрали игру, в которой необходимо на месте импровизировать. Конечно, все задания связаны с творчеством. Так мы хотим показать, что не стоит бояться проявлять себя и в каждом из нас есть скрытый талант, который можно развивать, - рассказала руководитель творческой лаборатории «Премьера» Анастасия Егорова.