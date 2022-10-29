В Тюмени пройдет фестиваль «Россия - это мы», приуроченный ко Дню народного единства Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Ко Дню народного единства в Тюмени пройдет фестиваль «Россия - это мы». Он пройдет 5 ноября в 11 часов в Доме культуры по адресу: ул. Судоремонтная 1а.

Напомним, День народного единства в России отмечают с 2005 года. До 2 ноября включительно от участников - творческих коллективов - принимают заявки в ДК «Водник». Допускаются два произведения по разным жанрам: вокально-хоровой, инструментальное исполнение, народная хореография, театр малых форм, оригинальный жанр.

Кроме того, во время фестиваля пройдет выставка декоративно-прикладного творчества. Продемонстрировать свои творческие работу могут индивидуальные мастера и коллективы. Заявки также принимают до 2 ноября.

Стоит отметить, что участие в фестивале бесплатное, а в конце все будут награждены дипломами. Скачать заявку и согласие на обработку персональных данных (оно обязательно) можно на паблике «Водника». Бланки можно направить на е-mail: dkvodnik@mail.ru. Телефон для справок: 45-93-44.