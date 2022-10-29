Тюменцам рассказали, как правильно хранить овощи зимой Фото: Юлия Кучеренко

Специалисты Россельхозцентра рассказали тюменцам, как правильно хранить урожай.

Знатоки советуют собирать корнеплоды только в сухую погоду, так как их нельзя закладывать на хранение в сыром, не просушенном виде. Морковь лучше раскладывать в полиэтиленовые мешочки по 15 – 20 штук и, не завязывая, опускать в подпол. У свёклы обязательно нужно обрезать хвостик, а с капусты убрать кроющие листья, и плотно обернуть пищевой пленкой в несколько слоёв.

Также специалисты посоветовали, как ускорить созревание сладкого перца.

- В наших климатических условиях плоды перца не всегда достигают полной спелости на корню. Для того чтобы он дозрел и приобрёл красный, желтый, оранжевый цвет, и при этом не усыхал, используем один нехитрый приём. Понадобится эмалированная ёмкость (ведро или кастрюля) и хлопчатобумажная ткань, пригодится старый пододеяльник или простынь - рассказывают специалисты.

Далее, по их словам, дно нужно застелить тканью, высыпать недозрелые перцы, а ещё можно положить одно яблоко или уже покрасневший перчик. После этого следует завернуть края и неплотно накрыть крышкой и занести в дом. До полного созревания придется подождать около недели.