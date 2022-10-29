Тюменцы могут помочь бездомным продуктами и теплыми вещами

Тюменцы могут помочь бездомным продуктами, медикаментами и теплыми вещами Фото: Татьяна Коркина

Тюменцы могут помочь бездомным через центр «Милосердие». Там принимают продукты, одежду и медикаменты.

Этот вопрос становится особенно актуальным с приходом холодов. Сотрудники центра поясняют, что зимой у людей меньше шансов выжить на улице, чем в теплый сезон. Организация предоставляет ночлег, горячее питание, одежду и обувь и оказывает доврачебную помощь. Из-за всех этих факторов работники центра уже ожидают наплыв нуждающихся, поэтому заранее делают запасы.

- В данный момент нуждаемся в овощах и продуктах длительного хранения - консервация и заморозка. Также кто хочет поддержать работу нашего центра, можно привозить средства личной гигиены, перевязочные материалы, лекарства, средства по уходу за больными (памперсы, пеленки). Любую помощь примем с благодарностью - отметил руководитель центра Андрей Якунин.

Организация находится по адресу: ул. Коммунистическая, 70.