ГИБДД Тюменской области контролирует места дорожных работ Фото: Юлия Кучеренко

Сотрудники областной Госавтоинспекции контролирует места дорожных работ в Тюменской области. Такое указание дал руководитель Госавтоинспекции Андрей Миллер.

Обследования пройдут и в темное время суток, чтобы оценить видимость предупреждающих знаков и всех препятствий, установленных в местах ремонта дорог. Дополнительные проверки пройдут из-за обращений водителей через соцсети, которые сообщили об опасных участках, где не видны препятствия, установленные из-за ремонта трасс.

Как отметили в ведомстве, в этом году в местах дорожных работ в Тюменской области произошло 40 ДТП, в которых погибли 6 человек, а 58 человек ранены.

- Перед каждым ремонтируемым участком установлены дорожные знаки, предупреждающие о ремонте и поэтапно ограничивающие скорость движения. Однако не всегда требования этих знаков соблюдаются. Самые протяженные участки ремонта федеральных автодорог в этом году на трассах Тюмень-Омск и Тюмень-Ханты-Мансийск в Тюменском, Ялуторовском, Заводоуковском, Ярковском и Тобольском районах - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.