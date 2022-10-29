Тюменская спортсменка может попасть на Чемпионат России по художественной гимнастике

Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Сегодня в России отмечается Всероссийский день гимнастики. Тюменка Дарья Зудова рассказала, как она достигла успеха в этом виде спорта.

В свои 16 лет девушка уже кандидат в мастера спорта, неоднократный призер первенства, чемпионата УФО, чемпионка Тюмени и Тюменской области, участница всероссийских соревнований «Надежды России», обладательница Кубка сильнейших в составе сборной команды Тюменской области в групповом упражнении.

В спорте девушка с трех лет. В художественную гимнастику Дарью отдали родители, но изначально рассматривали отдать девочку в фигурное катание.

– В художественной гимнастике меня сразу заинтересовали разные блестящие обручи, ленты, мячики... Очень важно, когда тренировки поставлены грамотно, чтобы заинтересовать маленького ребенка. И моему первому тренеру это удалось. Однако обстоятельства сложились так, что последние лет 10 я занимаюсь в «Прибое» у Ольги Викторовны, - рассказала тюменка.

Спортсменка рассказала, что у нее довольно плотный спортивный график и приходится рационально использовать свое время. Она успевает совмещать время с друзьями и вести активную жизнь вне тренировок. При этом гимнастка продолжает ставить перед собой высокие спортивные цели.

Так, в минувшие выходные девушка отлично выступила на одном из этапов соревнований, победа в которых даст возможность участвовать в чемпионате России. Следующие соревнования пройдут через три недели.